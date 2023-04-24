Леонова рада, что в России много юношеских соревнований по фигурному катанию

Российская фигуристка Алена Леонова прокомментировала заявление Алины Загитовой, которая высоко оценила уровень юношеских соревнований в России.

«Я уже два года работаю с юношескими разрядами и могу сказать, что количество соревнований увеличивается — это является огромнейшим плюсом, потому что в таком возрасте нужно набираться как можно больше опыта и тогда в будущем спортсменам будет легче. Очень радостно, что соревнования в юношеском фигурном катании есть и их много», — приводит слова Леоновой «РБ Спорт».

Накануне состоялся финал Кубка московского спорта — это юношеское соревнование по фигурному катанию. Победу в турнире одержали Маргарита Базылюк и Арсений Федотов.