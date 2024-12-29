Леонова раскрыла секрет, как не набрать вес в новогоднюю ночь

Серебряный призер чемпионата мира 2012 года в женском одиночном катании Алена Леонова дала совет тем, кто хочет ни в чем себя не ограничивать в новогоднюю ночь в плане питания.

«Можно позаниматься в кредит, так скажем. Лично я такое практиковала. Занималась интенсивно фитнесом и бегом, чтобы подсушиться, а потом в новогодние праздники вкусно покушать. Так тоже можно. Но у всех по-разному, конечно. Я не думаю, что во время застолья спортсменам нужно себя в чем-то ограничивать. Завтра на Олимпиаду не ехать, грубо говоря, поэтому можно насладиться данным праздником и немного отдохнуть. Ведь иначе можно терзать себя за то, что отказался от какой-то еды в Новый год. Все наши спортсмены — молодцы, кстати. Они держат себя в прекрасной форме круглый год. Каждый сам знает, сколько он может себе позволить в новогоднюю ночь», — сказала Леонова «РБ Спорт».