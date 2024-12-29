Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 22:32

Леонова раскрыла секрет, как не набрать вес в новогоднюю ночь

Telegram Дзен

Серебряный призер чемпионата мира 2012 года в женском одиночном катании Алена Леонова дала совет тем, кто хочет ни в чем себя не ограничивать в новогоднюю ночь в плане питания.

«Можно позаниматься в кредит, так скажем. Лично я такое практиковала. Занималась интенсивно фитнесом и бегом, чтобы подсушиться, а потом в новогодние праздники вкусно покушать. Так тоже можно. Но у всех по-разному, конечно. Я не думаю, что во время застолья спортсменам нужно себя в чем-то ограничивать. Завтра на Олимпиаду не ехать, грубо говоря, поэтому можно насладиться данным праздником и немного отдохнуть. Ведь иначе можно терзать себя за то, что отказался от какой-то еды в Новый год. Все наши спортсмены — молодцы, кстати. Они держат себя в прекрасной форме круглый год. Каждый сам знает, сколько он может себе позволить в новогоднюю ночь», — сказала Леонова «РБ Спорт».

Источник: «РБ Спорт»
Алена Леонова
Читайте также
Спасатели извлекли тела 176 погибших при крушении самолета в Южной Корее
Михаил Дегтярев назвал Россию и ВАДА союзниками в борьбе с допингом
Погибшие под Красноярском дети более 10 часов дышали токсичным веществом
Суд взыскал долги с Зобнина, Абаскаля унизили. Что происходит в «Спартаке» перед Новым годом
Белорусские спортсмены примут участие в Европейских юношеских олимпийских фестивалях
Премьер Грузии назвал отказ страны открыть «второй фронт» причиной трудностей
Сегодня
Вчера
Неделя