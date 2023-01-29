Леонова рассказала, за счет Губанова стала победительницей чемпионата мира

Серебряный призер ЧМ-2012 Алена Леонова отреагировала на победу Анастасии Губановой на чемпионате Европы.

«Я хочу поздравить Настю с этой победой. Этот успех важен для всех нас. Почему-то в интернете пишут, что я ставила ей две программы, но я ставила ей только короткую. Для меня это золото — приятное событие. За счет чего она победила? Я думаю, за счет спокойствия. Настя все умеет делать. Сейчас такой уровень международных стартов, что все прыгают практически одно и тоже. При чистом прокате ты будешь впереди», — цитирует Леонову «Газеты.Ru».

20-летняя Губанова до 2021 года выступала за Россию. После смены спортивного гражданства она заняла шестое место на прошлогоднем чемпионате мира.