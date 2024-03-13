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Фигурное катание

13 марта, 20:05

Леонова считает, что конфликт Тарасовой и Тутберидзе мог быть раздут специально

Татьяна Тарасова и Этери Тутберидзе.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывшая фигуристка Алена Леонова в комментарии для «СЭ» высказалась о конфликте между тренерами Татьяной Тарасовой и Этери Тутберидзе.

«Конечно, они это допустили, и теперь в их группе ходит такая история. Но слова Татьяны Анатольевны достаточно резкие, она в принципе никогда выражения не подбирает. Она могла такое сказать. Не знаю, на что она опиралась, когда это говорила, какие есть и факты, и доводы этому. Но я бы так резко рубить с плеча не стала. Принесет ли Татьяна Анатольевна извинения? Не уверена, она ли вообще все это сказала, может быть, там кто-то просто раздул конфликт специально. Не очень верится даже, что Татьяна Анатольевна могла такое сказать. Я знаю, что отношения у них очень хорошие», — сказала Леонова «СЭ».

Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова, говоря о деле Камилы Валиевой, заявила, что допинг спортсменам может дать только тренер.

13 марта в ВАДА сообщили, что организация не имеет доказательств причастности Тутберидзе к нарушению антидопинговых правил Валиевой.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал 17-летнюю фигуристку виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировал Камилу на четыре года — с 25 декабря 2021-го. Ее результаты с этой даты были аннулированы.

Ранее стало известно, что Валиева была включена в международный пул допинг-тестирования на сезон-2023/24. В РУСАДА заявили, что спортсмен, в отношении которого вынесено решение о дисквалификации, должен проходить тестирование.

(София Кузнецова)

Алена Леонова
Татьяна Тарасова
Этери Тутберидзе
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