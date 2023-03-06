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Сегодня, 16:42

Леонова — о выступлении Валиевой в этом сезоне: «Вряд ли это конец карьеры»

Алина Савинова
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Серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова высказалась о выступлении фигуристки Камилы Валиевой в текущем сезоне.
«Вряд ли это конец карьеры, я бы не стала так говорить. Ее ошибки — это усталость, у нее поубавилось сил. К тому же, мотивации на этих соревнованиях меньше, может где-то расслабилась или потеряла концентрацию. Много моментов могли повлиять на результат. Мы все знаем, на что она способна. Она — большая молодчина, что после Олимпиады продолжает соревноваться и находится в замечательной форме», — приводит «Спорт День за Днем» слова Леоновой.

В этом сезоне 16-летняя фигуристка заняла второе место на чемпионате России и также стала второй в финале Гран-при России.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/leonova-vryad-li-eto-konets-karery-valievoy-
Фигурное катание
Алена Леонова
Камила Валиева
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