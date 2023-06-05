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Фигурное катание

Сегодня, 12:34

Леонова сказала, что решение не включать Трусову и Щербакову в состав сборной объективно

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Серебряный призер ЧМ-2012 по фигурному катанию, ныне тренер, Алена Леонова в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала список кандидатов в сборную России по фигурному катанию на сезон-2023/24.

«Щербакова и Трусова пропустили практически весь сезон. Как, в принципе, и Миша Коляда. Здесь все объективно. Увидим ли мы их еще? Не знаю. Будем надеяться на это. Потому что фигуристы очень талантливые, ценные», — сказала Леонова «СЭ».

В список вошли Камила Валиева, Анастасия Зинина, Софья Муравьева, Елизавета Туктамышева, Аделия Петросян и Софья Акатьева.

Фигурное катание
Александра Трусова
Алена Леонова
Анна Щербакова
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Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
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