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Фигурное катание

Сегодня, 19:38

Леонова сомневается, что Трусова после родов возобновит карьеру

Камила Абдурахманова
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Серебряный призер чемпионата мира 2012 года в женском одиночном катании Алена Леонова порассуждала о карьере фигуристки Александры Трусовой, которая находится в положении.

«Для меня было очевидно, что ее участие в прокатах были, скажем так, крайними ее выходами на лед в роли спортсмена, который на что-то претендует в сезоне. Я очень сильно сомневаюсь, что она вернется после родов, ведь уже скоро ее ждут приятные хлопоты, которые не закончатся еще долго. Ей будет просто не до соревнований. Ей и доказывать ничего никому не нужно, она уже всем все доказала. Все знают, кто такая Саша Трусова и на что она способна. Но она сможет украшать собой различные шоу, все будут рады видеть Сашу на льду в таком качестве», — сказала Леонова «РБ Спорт».

По информации «СЭ», фигуристка не поехала на шоу в Баку и перестала исполнять прыжки в шоу из-за того, что в скором времени ждет ребенка.

Источник: «РБ Спорт»
Александра Трусова - Игнатова
Алена Леонова
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