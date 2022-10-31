Леонова стала постановщицей программ для Талалайкиной

Серебряный призер чемпионата мира 2012 года Алена Леонова будет ставить новые программы для фигуристки Марии Талалайкиной, которая вернулась в Россию из Италии.

«Не могу сказать, что просьба Талалайкиной поставить ей программы была для меня неожиданностью. Конечно, мы обсудили с ней последние события — ее переход и возвращение обратно. Я была не против работы с ней — я ее давно знаю, нам с ней легко. Короткую программу мы оставили ту, что она катала еще до переезда в Италию — это кавер на песню Believer в женском исполнении с инструментальной обработкой. А музыку для произвольной программы Маша предложила сама, это латинский, даже немного кубинский стиль. Сначала я подумала, что эту мелодию нужно однозначно миксовать, но на льду оказалось, что она очень подходит», — приводит слова Леоновой ТАСС.

В декабре 2021 года спортсменка сменила спортивное гражданство на итальянское.

4 октября стало известно, что Талалайкина вернулась из Италии в Россию.