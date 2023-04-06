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Фигурное катание

Сегодня, 18:00

Леонова верит, что следующими олимпийскими чемпионами по фигурному катанию станут Акатьева или Петросян

Дарья Алексеева
Корреспондент
Софья Акатьева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова в интервью «СЭ» назвала самых перспективных фигуристок.

— Кого бы вы назвали самым перспективным фигуристом по итогам сезона?

— Выбор между Аделией Петросян и Софьей Акатьевой. Мне кажется, что все-таки Акатьева. Но у этих девочек будет очень интересная борьба друг с другом.

— Уже две Олимпиады подряд за золото боролись только ученицы Тутберидзе. Следующими будут Акатьева и Петросян?

— Видимо, да, Акатьева и Петросян (смеется).

Ранее Леонова поделилась своим восхищением от выступлений Камилы Валиевой в сезоне-2022/23.

Алена Леонова. «Сейчас в 14 лет надо делать уже пять четверных». Вице-чемпионка мира — о работе тренером, материнстве и восходящих звездах

Фигурное катание
Аделия Петросян
Алена Леонова
Софья Акатьева
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