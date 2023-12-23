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Фигурное катание

Сегодня, 13:05

Леонова заявила, что Дикиджи стал намного лучше после выступления в «Гран-при»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Знаменитая российская фигуристка Алена Леонова, 13 раз подряд участвовавшая в чемпионате России и выигравшая две серебряные медали в женском катании, оценила прогресс Владислава Дикиджи, отметив, что он сильно прибавил по ходу текущего сезона в сравнении с тем, как выступал на этапах Гран-при России.

«Безусловно здорово, когда появляются такие мальчики, а тем более он достаточно харизматичный и интересный, за ним интересно наблюдать. Хочу отметить, что по сравнению с этапами Гран-при, программы стали намного лучше. Видно, что работа ведется. И самое интересное, что это только начало», — приводит слова Леонова «Газеты.Ru».

Владислав Дикиджи лидировал после короткой программы в мужском катании на чемпионате России, однако, допустив ошибку в произвольном прокате, занял второе место, пропустив вперед теперь уже двукратного чемпиона страны Евгения Семененко.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/12/23/21989605.shtml?updated
Фигурное катание
Алена Леонова
Владислав Дикиджи
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