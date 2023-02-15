Леонтьева и Горелкин выиграли ритм-танец на первенстве России среди юниоров

Софья Леонтьева и Даниил Горелкин выиграли ритм-танец на первенстве России среди юниоров по фигурному катанию в Перми.

Пара за свое выступление получила 72,94 балла. Второе место заняли Анна Щербакова и Егор Гончаров (71,87), третье — Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов (68,62).

17 февраля пары представят произвольный танец.

Первенство России среди юниоров

Пермь

Танцы на льду

Ритм-танец

1. Софья Леонтьева — Даниил Горелкин — 72,94 балла

2. Анна Щербакова — Егор Гончаров — 71,87

3. Екатерина Рыбакова — Иван Махноносов — 68,62