Лазарев: «Думал, что будет тяжелее катать два старта подряд, но оказалось, что это нормально»

Фигурист Лев Лазарев прокомментировал свою победу на всероссийских соревнованиях «Памяти олимпийского чемпиона С. Гринькова». 14-летний спортсмен набрал 263,02 балла.

«Именно к этим соревнованиям я особо не готовился, потому что до этого у меня были прокаты в Новогорске, и буквально в пятницу я там откатал произвольную, в субботу и понедельник я потренировался и уже начал соревноваться. Я думал, что будет тяжелее катать два старта подряд, но оказалось, что это нормально. Много ли замечаний в Новогорске получил? Там всегда говорят замечания, в особенности по вращениям, по дорожкам. В первый раз, когда мы ездили в Новогорск, в августе про прыжки не говорили ничего за исключением каких-нибудь ребер на флипах, лутцах», — цитирует ТАСС Лазарева.

Лазарев является серебряным призером первенства России среди юниоров 2024 года и победителем юниорского финала Гран-при России 2024 года.