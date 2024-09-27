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Фигурное катание

Сегодня, 00:53

Лазарев: «Думал, что будет тяжелее катать два старта подряд, но оказалось, что это нормально»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Фигурист Лев Лазарев прокомментировал свою победу на всероссийских соревнованиях «Памяти олимпийского чемпиона С. Гринькова». 14-летний спортсмен набрал 263,02 балла.

«Именно к этим соревнованиям я особо не готовился, потому что до этого у меня были прокаты в Новогорске, и буквально в пятницу я там откатал произвольную, в субботу и понедельник я потренировался и уже начал соревноваться. Я думал, что будет тяжелее катать два старта подряд, но оказалось, что это нормально. Много ли замечаний в Новогорске получил? Там всегда говорят замечания, в особенности по вращениям, по дорожкам. В первый раз, когда мы ездили в Новогорск, в августе про прыжки не говорили ничего за исключением каких-нибудь ребер на флипах, лутцах», — цитирует ТАСС Лазарева.

Лазарев является серебряным призером первенства России среди юниоров 2024 года и победителем юниорского финала Гран-при России 2024 года.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Лев Лазарев

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