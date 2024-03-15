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Фигурное катание

15 марта, 19:34

Лазарев — о победе в юниорском финале «Гран-при»: «Нужно добавить тройной аксель»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Фигурист Лев Лазарев прокомментировал свое выступление в финале «Гран-при России» среди юниоров. Он стал победителем турнира, набрав 285,47 балла.

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«Очень рад, что хорошо выступил в этом году. Это была мотивация с первенства России, где не все получилось. Сегодня и вчера вообще не переживал. Для меня больше важна была не победа, а показать хорошие прокаты с уверенными прыжками. В произвольную еще нужен тройной аксель. Так будет лучше», — приводит слова Лазарева РИА «Новости».

Также 14-летний спортсмен отметил, что сезон для него прошел хорошо, так как он 11 раз выступал, объездил все старты и стал более раскрепощенным.

Источник: РИА Новости
Фигурное катание
Лев Лазарев
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