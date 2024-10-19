Левито выиграла короткую программу на «Гран-при США»

Американская фигуристка Изабо Левито стала победительницей короткой программы на «Гран-при США» в одиночном женском катании.

Левито набрала 68,43 балла по итогам короткой программы. Второй стала Брэди Теннелл (США) — 66,99. Третье место заняла японка Ринка Ватанабе (66,54).

В соревнованиях пар после короткой программы лидируют японцы Рику Миура и Рюичи Кихара (Япония), набравшие 77,79 балла. Вторыми стали американцы Элли Кам и Дэнни О'Ши (70,66 балла). Третье место заняли представители Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава (68,64).