Лидеры первенства России Чикмарева/Янченков объяснили, почему не собираются уезжать из Перми

Российская пара Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков лидируют на первенстве России по фигурному катанию в Перми. После проката короткой программы фигуристы рассказали, что не собираются уезжать из города ради тренировок в столичных городах.

— Не устали выступать то во взрослых, то в юниорах?

Екатерина: Сначала было интересно, под конец все устали, стало тяжело. Сейчас восстановились. Полтора-два месяца был перерыв. Мы съездили на сборы в Новогороск, очень помогло.

— Не собираетесь уезжать из Перми, чтобы тренироваться в Москве или Петербурге?

Матвей: У нас не было ни таких предложений, ни мыслей, нас тут все устраивает. Хотим как можно дольше кататься здесь, в Перми. Нас отсюда никто не гонит. У нас есть все условия, они не хуже, чем в Питере и Москве. Лед есть, хореография есть, разминки, ОФП, массаж — все.

В короткой программе на юниорском первенстве в Перми Чикмарева и Янченков набрали 78,41 балла. Пары выступят с произвольными программами в пятницу, 17 февраля.