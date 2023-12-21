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Фигурное катание

Сегодня, 11:05

Линичук рассказала, что у нее появилось желание стать спокойной в работе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка 1980 года в танцах на льду Наталья Линичук рассказала, что у нее появилось желание стать спокойной в работе.

«Ничего. Просто в какой-то момент начинаешь понимать, что вообще-то надо начинать делиться опытом и знаниями с более молодым поколением тренеров. Появилось желание стать более спокойной в работе, что ли. Но при этом я продолжала делать то же самое, чем занималась всегда. Ощущение себя как тренера не уходит из сознания никогда в жизни. Это уже на уровне генетики», — приводит слова Линичук RT.

6 декабря стало известно, что Линичук стала главным тренером танцевального отделения академии «Ангелы Плющенко».

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1248584-linichuk-trener-soznanie
Фигурное катание
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