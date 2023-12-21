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Сегодня, 14:04

Линичук рассказала, что в США скучают по ее тренировкам с шайбой на голове

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка 1980 года в танцах на льду Наталья Линичук рассказала, что в США скучают по ее тренировкам с шайбой на голове.

«Не так давно я даже получила сообщение от директора катка, на котором работала в США, что они очень скучают по нашим тренировкам. И видеоролик выложили. То есть мое упражнение с шайбой помнят все. Зачем оно? Затем, что тренер должен найти для каждого спортсмена не только свою линию подготовки, но и учесть все технические аспекты, которые нужны для того, чтобы создать чемпионскую пару. Вот и приходилось ломать голову: как добиться нужного положения тела, скольжения, осанки. Соответственно, появлялись шайбы, хулахуп», — приводит слова Линичук RT.

6 декабря стало известно, что Линичук стала главным тренером танцевального отделения академии «Ангелы Плющенко».

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1248624-linichuk-ssha-trenirovki
Фигурное катание
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