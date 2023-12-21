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Сегодня, 10:26

Линичук рассказала, почему не вернулась раньше из США в Россию

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка 1980 года в танцах на льду Наталья Линичук рассказала, почему не вернулась раньше из США в Россию.

«Знаете, когда моя дочь была совсем маленькой, она говорила: «Если мама не спит, она тренирует». Когда изо дня в день по многу часов находишься на льду, территориальная принадлежность этого льда уходит на второй план. Ты полностью погружен в работу. К тому же я почти каждый год приезжала в отпуск в Россию. Не разрывала нити. Поэтому не было никаких сложностей в том, чтобы вернуться насовсем. Почему не вернулась в Россию раньше? Потому что в Америке оставалась дочь, у которой появилась семья, собственные дети. Хотелось подольше побыть рядом с ними, почувствовать себя мамой и бабушкой, помогать в меру возможностей. К тому же не в моих правилах оставлять близким кредиты, связанные с тем же домом. Нужно было их закрыть и уже потом думать об отъезде», — приводит слова Линчук RT.

6 декабря стало известно, что Линичук стала главным тренером танцевального отделения академии «Ангелы Плющенко».

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1248583-trener-linichuk-rossiya-ssha
Фигурное катание
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