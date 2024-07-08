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Фигурное катание

Сегодня, 14:49

Линичук — об Ангелополе: «В скандалах и дешевом цирке я не участвую»

Валерий Ангелопол с Василисой Кагановской.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Тренер по танцам на льду Наталья Линичук рассказала, почему приостановила сотрудничество с фигуристом Валерием Ангелополом, который ранее расстался с партнершей Александрой Шинкаренко.

«Все дело в непрофессиональном отношении к работе со стороны Валерия. Александра — очень хорошая танцорша с потенциалом, я продолжаю с ней работать, ищем ей партнера. С Валерием работать я больше не буду. В скандалах и дешевом цирке я не участвую. Если ты чего-то стоишь, докажи это на тренировках и соревнованиях», — сказала Линичук РИА «Новости».

По словам специалиста, 20-летний фигурист оказался не готов в полную силу выкладываться на тренировках, из-за чего у него с тренером начались разногласия.

«За свой многолетний опыт работы я никогда не встречала феномен, чтобы без труда, пота, упорства и ежедневных тренировок можно было стать лидером. На этой почве с Валерием у нас возникли разногласия, поскольку он делал все, чтобы стать таким феноменом. Пытаясь справиться с этой проблемой, мы провели переговоры с Евгением Плющенко и Яной Рудковской. Я нашла выход — предложила Валерию на постоянной основе работать с психологом. Но он это предложение отверг, к сожалению. Желаю Валерию удачи и душевного равновесия», — подчеркнула специалист.

Пара Шинкаренко и Ангелопола распалась в июне. До этого партнер на протяжении недолгого времени тренировался с Ариной Ушаковой. Однако, по словам спортсмена, они не сошлись стилями.

В августе 2023 года Ангелопол прекратил совместные выступления с Василисой Кагановской. Фигуристка заявляла, что Валерий принес на тренировку контракт, по условиям которого она должна была оплачивать большинство его расходов, и отказался продолжать совместную карьеру, если она его не подпишет. 20-летний фигурист в дуэте с Василисой Кагановской стал победителем финала «Гран-при России-2023».

При этом, по словам Яны Рудковской, фигурист после распада пары с Шинкренко продолжит тренироваться в академии «Ангелы Плющенко».

Источник: РИА Новости
Фигурное катание
Василиса Кагановская / Валерий Ангелопол
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