Линичук возглавила танцевальное отделение «Ангелов Плющенко»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Линичук стала главным тренером танцевального отделения академии «Ангелы Плющенко».

«Наталья Владимировна приступила к работе в качестве главного тренера танцевального отделения «Ангелов Плющенко». В том числе с парой Ангелопол/Ушакова. 16 декабря на официальном открытии в Москве мы это официально объявим. Там будет больше подробностей», — приводит слова музыкального продюсера Яны Рудковской РИА «Новости».

67-летняя Линичук — заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России.

Линичук выступала в танцах на льду с Геннадием Карпоносовым, который в 1981 году стал ее мужем. После окончания спортивной карьеры они работали тренерами в городе Астон (США). Среди их подопечных олимпийские чемпионы Оксана Грищук — Евгений Платов, серебряные призеры Олимпийских игр Анжелика Крылова — Олег Овсянников, Ирина Лобачева — Илья Авербух и другие пары. В 2014 году Линичук и Карпоносов развелись.