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Сегодня, 18:20

Литовец Кочкерс: «То, что отношение к российским фигуристам за рубежом не очень, — выдумки»

Литовский фигурист Кочкерс назвал выдумками плохое отношение к российским спортсменам за рубежом
Ана Горшкова
Корреспондент
Фигурист Даниэль Кочкерс
Даниэль Кочкерс.
Фото Global Look Press
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17-летний литовский фигурист Даниэль Кочкерс рассказал об отношении к российским спортсменам за рубежом.

«Как к российским фигуристам относятся за рубежом? То, что отношение не очень, — это все выдумки. Касательно фигуристов все отлично. Никто с политикой ничего не связывает. Фигуристы — это ведь спортсмены, а не политики. Общение продолжается, тренировки продолжаются, ничего не меняется», — приводит слова Кочкерса Sport24.

Также спортсмен заявил, что без российских фигуристов на международных стартах отсутствует конкуренция. Кочкерс отметил, что ему всегда было интересно наблюдать за выступлениями россиян, так как они «на каждом старте не повторяют одни и те же прыжки, исполняют их по-разному».

В марте 2022 года ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под эгидой организации. 11 июня 2023 года Международный союз конькобежцев объявил, что отстранение остается в силе. При этом 29 июня ISU включил россиян и белорусов в списки судей и стартеров международных соревнований по конькобежному спорту и шорт-треку в сезоне-2023/24.

Источник: Sport24
Фигурное катание
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