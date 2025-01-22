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Фигурное катание

Допинг

Сегодня, 18:44

Логинова: «РУСАДА не видит внимания к проблематике допинга со стороны ФФККР»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Руководитель РУСАДА Вероника Логинова ответила на вопрос «СЭ» о ситуации с допингом в фигурном катании.

«Как правило, мы действительно проводим анализ после некоторых ситуаций, какие шаги дальше делать. К сожалению, такой реакции со стороны некоторых федераций, особого внимания я не вижу. Мы инициативно взяли на себя ответственность и решили объявить 2025 год годом бабушек и дедушек. Мы сами будем проводить такие мероприятия. Я не могу сказать об особом внимании со стороны ФФККР, получив их план мероприятий. Нет того количества мероприятий для родителей, которое мы хотели бы увидеть после нашего диалога и тонких и не очень намеков», — сказала Логинова.

Фигурное катание
РУСАДА
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