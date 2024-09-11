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Фигурное катание

Допинг

Сегодня, 17:55

Логинова заявила, что для РУСАДА вопрос допингового случая Валиевой закрыт

Алина Савинова
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова рассказала, какие выводы в организации сделали из допинг-дела фигуристки Камилы Валиевой.

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал россиянку за нарушение антидопинговых правил сроком на 4 года, отсчет отстранения идет с 25 декабря 2021 года. Валиеву наказали за употребление запрещенного препарата триметазидина.

«Вопрос по делу Камилы Валиевой для РУСАДА я считаю закрытым. Мы сделали ряд выводов, поскольку это был очень показательный пример. Думаю, что главный вывод, который должны для себя сделать представители спортивной общественности, следующий — РУСАДА разработало все необходимые ресурсы для работы со спортсменами всех уровней, но должна быть инициатива от федерации, от самих спортсменов и их окружения, без инициативы и желания с их стороны эффективную работу выстроить не получится», — приводит ТАСС слова Логиновой.

Она также выразила надежду, что тренеры и другие специалисты будут больше работать с юными спортсменами, чтобы они были внимательны, аккуратны и осознавали степень своей ответственности.

Согласно решению CAS, Валиева лишилась 10 титулов и наград. Также из-за пересмотра результатов командного турнира Олимпиады-2022 в Пекине, в состав которой входила спортсменка, Россия переместилась с первого места на третье.

22 июля 18-летняя фигуристка выступила в главной роли в шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила». Это было ее первое появление на льду после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Камила Валиева

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