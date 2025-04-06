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Фигурное катание

6 апреля, 14:27

Лутфуллин выиграл турнир российских фигуристов на льду Байкала

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Российский фигурист Глеб Лутфуллин выиграл турнир «Открытие Байкала» с результатом 87,09 балла. В первых в истории соревнованиях фигуристов на льду замерзшего озера участвовали восемь спортсменов.

Турнир прошел в конце февраля — начале марта, однако запись Первый канал показал в эфире 6 апреля. Участники откатали по одной облегченной программе — фигуристы исполняли два прыжковых элемента (один каскад), два вращения и хореографическую последовательность в хронометраже 2 минуты 15 секунд.

Открытие Байкала. Мужчины
Итоговое положение:
1. Глеб Лутфуллин — 87,09
2. Евгений Семененко — 81,78
3. Петр Гуменник — 78,87
4. Дмитрий Алиев — 75,90
5. Роман Савосин — 73,93
6. Даниил Самсонов — 73,70
7. Марк Кондратюк — 72,46
8. Владислав Дикиджи — 67,81

Глеб Лутфуллин
Евгений Семененко
Фигурное катание
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