Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 11:35

Магазин, продававший книгу олимпийской чемпионки Сотниковой с плашкой иноагента, прояснил ситуацию

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Аделина Сотникова.
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»
Telegram Дзен

Магазин «Владкнига» во Владивостоке продавал биографию олимпийской чемпионки Сочи Аделины Сотниковой с этикеткой иноагента по ошибке, рассказали «СЭ» представители книжного. Во вторник, 3 декабря, в соцсетях появились фотографии книги «Сердце льда. Для влюбленных в фигурное катание» с этикеткой об иноагентстве.

«Это ошибся наш молодой продавец. Просто в списке иноагентов есть еще один человек под псевдонимом Сотникова, перепутали. Случился человеческий фактор, сами понимаете. Мы, конечно, не со зла, пусть Аделина не переживает, уже все исправили, еще с утра, как только поняли ошибку», — рассказали в магазине.

Сотникова объявила о завершении карьеры в 2020 году, сейчас она развивает свою школу фигурного катания.

Аделина Сотникова
Читайте также
Капитан «Вашингтона» Овечкин впервые вышел на лед после травмы
Илон Маск счел шокирующей ситуацию в Южной Корее
В летевшем из Иркутска в Пекин самолете произошла разгерметизация
Спецпосланник Трампа по Украине подготовил свой мирный план. Разбор
Федорищев против судей и агентов. Кто и что стоит за действиями губернатора Самарской области?
Батракова ждут в Европе, а Глебов ближе всего к «Динамо». Трансферные слухи РПЛ
Сегодня
Вчера
Неделя