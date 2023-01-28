Макар Игнатов: «Хороший прокат получился на чемпионате Санкт-Петербурга. Лучший в сезоне»

Сегодня, 16:08
Российский фигурист Макар Игнатов оценил свой прокат короткой программы на чемпионата Санкт-Петербурга. За свое выступление он получил 105,08 балла.
— Хороший прокат получился. Пока сам не видел. Но по ощущениям, вроде, все было более-менее хорошо. Завтра произвольная.
— Лучший прокат короткой программы в этом сезоне?
— Пожалуй, да.
— Баллами доволен?
— Конечно.
— Как относишься к чемпионату Санкт-Петербурга? Вроде бы региональный турнир, но много зрителей и большая конкуренция.
— Очень рад видеть в своей родной академии столько зрителей, очень приятно здесь выступать с такой поддержкой. Очень классно, что у нас стали проводиться соревнования с таким уровнем подготовки, не со спортивной части, а общей.
— Накануне чемпионата несколько спортсменов снялось с соревнований. Как к этому отнеслись?
— Я не снялся, я выступаю.
— Призовые добавляют мотивации?
— Знаете, конечно, да. Но в момент, когда ты катаешься, ты не думаешь, сколько ты выиграешь. В первую очередь — это катание. Понятно, что финансовая подоплека есть в этом, как в любой работе. Но работа должна в первую очередь приносить удовольствие, чтобы в связи с этим росло финансовое благополучие.
— Сегодня ты получил удовольствие?
— Да.
— Настя Губанова скоро выйдет с произвольной программой на чемпионате Европы. Что можете ей сказать? Будете смотреть?
— Пока не могу сказать, у меня самого были старты. Видел короткую, только Настю посмотрел, честно говоря. Что ей можно пожелать? Только удачи, она все может. Поэтому сделает свое, а там пусть, как будет.
— Ждете медалей в группе?
— Да, конечно, своих.
— Была психологическая усталость после Кубка Первого канала?
— В принципе сезон длинный. Есть психологическая и физическая усталость. Это к вопросу финансовой подоплеки. Ты, когда катаешься, не думаешь об этом. У тебя есть задача сделать максимум.
— Чем этот Кубок Первого канала отличался от предыдущего?
— Я был всегда в красной команде, а сейчас нет.
— Каково быть не в красной команде?
— Хорошо, отлично. Это странно звучит, но у нас с ребятами была хорошая команда. К сожалению, я не показал того, чего мог. Но ребята поддержали, у нас они были душевные.