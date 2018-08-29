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Фигурное катание

29 августа 2018, 13:19

Максим Траньков: "У нас с Татьяной есть планы на еще одну книгу"

Антон Бабошин
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков на презентации книги о себе и своей партнерше Татьяне Волосожар рассказал, как и зачем она создавалась.

– Если честно, книга не столько о нас двоих, сколько обо мне, – сказал Траньков. – Пролог и эпилог написаны Таней, остальная часть – мной. У нас есть планы на ещё одну книгу, но уже о Тане, где, наоборот, пролог и эпилог напишу я, а остальное она.

Я решил рассказать свою историю, которая началась по современным меркам поздно. С тем, что я делал в 15 лет, сейчас я бы даже не смог заниматься в спортшколе. Хочу дать понять ребятам, которые любят фигурное катание, что можно добиться успеха, несмотря на обстоятельства. (Антон БАБОШИН)

Татьяна Волосожар / Максим Траньков
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