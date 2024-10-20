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Фигурное катание

Сегодня, 06:31

Малинин показал лучший результат в короткой программе на «Гран-при США»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Американский фигурист Илья Малинин победил в короткой программе на «Гран-при США». Он набрал 99,69 балла.

Вторым стал японец Као Миура, набравший 99,54 балла. Замкнул тройку грузин Ника Эгадзе — 93,89 балла.

Гран-при США
Мужчины
Короткая программа

1. Илья Малинин (США) — 99,69

2. Као Миура (Япония) — 99,54

3. Ника Эгадзе (Грузия) — 93,89

4. Кевин Аймо (Франция) — 92,04

5. Денис Васильев (Латвия) — 85,10

6. Коширо Шимада (Япония) — 81,88

7. Нозому Йошиока (Япония) — 80,79

8. Максим Наумов (США) — 73,11

9. Донован Каррильо (Мексика) — 67,48

10. Уэсли Чу (Канада) — 66,86

11. Лукас Бруссард (США) — 65,31

12. Франсуа Пито (Франция) — 56,16

Фигурное катание
Илья Малинин
Као Миура
Ника Эгадзе

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