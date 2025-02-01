Малинин — об авиакатастрофе: ««Мне было настолько плохо, что не было ни моральных, ни физических сил кататься»

Американец Илья Малинин, действующий чемпион мира в мужском одиночном катании, прокомментировал трагедию с разбившимся самолетом в США.

«Мне было настолько плохо, что не было ни моральных, ни физических сил кататься. Мне было очень тяжело находиться рядом с катком, особенно потому что я знал: многие из погибших были фигуристами или даже частью клуба, в котором я выступал. Мне было тяжело пережить такие эмоции, поэтому я просто вернулся домой. То, что произошло — ужасно. И особенно печально, что эти дети тоже были фигуристами, были вдохновлены идеей стать лучшими в мире, совершенствовались, а потом произошло такое. Это трагедия», — приводит слова Малинина USA Today.

Самолет рейса 5342 American Airlines вылетел из Уичито и разбился недалеко от Вашингтона. Столкновение с военным вертолетом произошло на подлете к взлетно-посадочной полосе. 64 человека погибли.