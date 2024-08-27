Мама дисквалифицированной фигуристки Горобченко объяснила, как в ее организм попал допинг

Мама фигуристки Варвары Горобченко Светлана в разговоре с «СЭ» высказала свою версию произошедшего. 17-летняя фигуристка из Волгоградской области дисквалифицирована на пять лет, в пробе нашли мельдоний и сибутрамин.

— Вы же не отрицаете, что проба настоящая? Можете рассказать вашу версию?

— Да, в пробу препараты попали каким-то образом. Я доказывала, что таблетки были куплены моей мамой, предоставляла фотографию, что у нее в аптечке все это есть. Но не хочу сильно вдаваться в подробности. Просто на заседании РУСАДА не было доказательств, что Варя именно принимала. Все сошлось на том, что обнаружено — значит, принимала.

— Знаете, ну в допинге как принято: проба — уже доказательство, отбиваться надо тем, против кого есть обвинение.

— Но когда речь идет о защищенном лице, то доказывать вину должны как раз они. В нашей стране на это даже не обращают внимания. На мой взгляд, так не должно быть.

— Резюмируя: вы и сейчас не до конца понимаете, как так вышло, или скорее недосмотрели?

— Я недосмотрела, упустила, допустила произошедшее, да. Но это только моя вина. Просто она выпила из стакана, где уже были таблетки растолчены.