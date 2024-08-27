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Сегодня, 14:20

Мама дисквалифицированной фигуристки Горобченко рассказала о влиянии дела Валиевой на вердикт

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Мама фигуристки Варвары Горобченко Светлана в разговоре с «СЭ» объяснила результатом дела Камилы Валиевой вердикт РУСАДА в отношении своей дочери.

17-летняя фигуристка из Волгоградской области дисквалифицирована на пять лет, в пробе нашли мельдоний и сибутрамин.

— Еще нам не повезло, что это заседание прошло после слушаний по Валиевой. Они (РУСАДА. — Прим. «СЭ») переносили, затягивали, и я поняла, что они ориентируются на решение по Камиле. Когда я услышала, что Валиевой дали четыре года, то поняла, что нам будет не меньше, — сказала Горобченко.

Варвара Горобченко. «Ангелы Плющенко» тут ни при чем". Мама дисквалифицированной фигуристки Горобченко — о несправедливости
Фигурное катание
Камила Валиева
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