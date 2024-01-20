Мама Елены Костылевой: «В мире фигурного катания много несправедливости. Если бы не она, мы бы видели много талантов»

Мама фигуристки Елены Костылевой, ставшей бронзовой призеркой чемпионата России по прыжкам в 12 лет, рассказала о своей дочери и жестких высказываниях в соцсетях. Ранее Ирина Костылева не раз критиковала работу тренеров и судей на соревнованиях.

— Лена не могла выиграть. Она пока не готова, будем готовиться на следующий год. Она после травмы и у нее девятый день соревнований подряд, вчера в 10 вечера было награждение. Но она великая спортсменка. Мы вообще не ожидали, что нам разрешат участвовать. У нее еще в детстве было настолько слабенькое здоровье, что у нее стоял вопрос о жизни и смерти. Но надо бороться и заниматься спортом — пример для всех родителей.

Вы хотите спросить меня про йогурт Базылюк? Нет? И слава Богу. Пусть эта история останется на совести людей. Это не было принципиальное противостояние.

Я эмоциональная и не сдерживаю себя? Я в своей жизни сделала все, что могла — дерево посадила, дом построила, дочь вырастила. И имею право говорить то, что хочу. Если вижу несправедливость — говорю об этом, и не тихо на кухне, а в глаза. Несправедливости в мире фигурного катания очень много. Если бы он был другим, мы бы видели очень много талантливых девочек и мальчиков, — сказала Ирина Костылева.