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Фигурное катание

Сегодня, 08:15

Мама фигуристки Парсеговой: «Школа Плющенко предлагала договор на 10 лет. Речи о контракте на сезон и продлении не шло»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Александр Чурилин
Ответственный секретарь
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Мама фигуристки Арины Парсеговой Наталья, на которую «Ангелы Плющенко» подали иск на 1,9 миллиона рублей, рассказала «СЭ» об условиях подписания договора. Яна Рудковская обвинила Парсегову в нарушении условий договора — дочь Натальи ушла в группу Этери Тутберидзе до завершения контракта.

— В академии решили ввести систему договоров, юрист прислала нам его для ознакомления, — начала Парсегова. Их можно было корректировать, но, скажем так, не в ущерб академии. Договор изначально планировался на 10 лет. Я ответила, что не могу заключать соглашения на такой срок — ребенку исполнится 18 раньше. В итоге договорились на восемь лет — это был лучший вариант, на который согласились. Причем подписывали мы его задним числом в октябре, а датировался он августом.

— Подождите, а заключить на сезон и потом продлевать — речи об этом не было?

— Нет, не было. Тогда семейные обстоятельства складывались так, что его неподписание означало прекращение занятий спортом. Те, кто не соглашался, больше не могли пользоваться благами, которые им давались в неофициальном формате. Мы решили, что обстоятельства таковы — мы подпишем.

Через несколько месяцев, в декабре, у нас в семье произошла трагедия. Можно было бы дальше находиться в академии и пользоваться предлагаемыми условиями, но я неоднократно говорила Яне Александровне, что жизненная ситуация не позволяет нам больше оставаться в спорте в принципе. Не о том сейчас мысли. Но Яна Александровна предлагала все лучшие условия — вплоть до того, что мне не нужно находиться на катке, дочь может проживать в гостинице. Стоимость проживания также списывалась со спонсорского счета. Мы все время были на связи с Екатериной Давыдовой. Каждый раз она сочувствовала и увеличивала сумму помощи. Списания за гостиницу, тренировки — на которые я не записывалась. Тренер говорил, что нужно прийти — Арина приходила.

При заключении договора мы обсуждали форс-мажорные обстоятельства. Они, на мой взгляд, и произошли. Мой супруг тяжело заболел, я была вынуждена находиться рядом. Ребенку 10 лет, каток далеко за городом, образование ложится на плечи родителей, репетиторов. Каждый раз, когда я хотела закончить, мне говорили — нет, вы не можете, Екатерина уговаривала. Я соглашалась, — призналась Парсегова.

Суд состоится 17 июля.

Полностью интервью Натальи Парсеговой читайте на сайте «СЭ».

Фигурное катание
Арина Парсегова
Евгений Плющенко
Яна Рудковская
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