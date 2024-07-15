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Фигурное катание

Сегодня, 08:45

Мама фигуристки Парсеговой — об иске «Ангелов Плющенко» на 1,9 миллиона рублей: «Люди хотят получить сумму, которую им уже заплатили»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Александр Чурилин
Ответственный секретарь
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Мама фигуристки Арины Парсеговой Наталья, на которую «Ангелы Плющенко» подали иск на 1,9 миллиона рублей, в интервью «СЭ» прокомментировала претензии Яны Рудковской. Та обвинила Парсегову в нарушении условий договора — дочь Натальи ушла в группу Этери Тутберидзе до завершения контракта.

 

У нас действовал не только договор с академией, но и отдельное рекламное соглашение с Давыдовой (спонсором, руководителем бренда Katee’s Kids. - Прим. «СЭ»), по которому ежемесячно определенная сумма поступает на счет «Ангелов Плющенко». Мой ребенок участвовал в развитии бренда, съемках. Вероятно, деньги должны были поступать на мой счет, согласна — но деньги поступали на счет «Ангелов Плющенко», откуда шли списания на обучение.

Но мы никогда не тренировались в долг, перечисления шли в большем, чем требуется, объеме. Другими словами, те суммы, которые есть в иске в соответствии с подписанными мной актами, уже заплачены академии спонсором. Теперь нас просят оплатить эти же услуги. Никто два раза за одну бутылку молока в магазине не платит. Кроме того, в акты включены суммы за вещи, выданные Арине для рекламы.

За расторжение договора в нем прописана совершенно другая сумма неустойки, гораздо меньше. Все диалоги, в том числе с бухгалтером, остались в переписках. Лично я этих денег в руках не держала никогда.

Передо мной публичное заявление Яны Рудковской по поводу этого иска. В нем говорится, что вы называли себя «бедной и несчастной», зато такси заказываете только премиум.

Никогда в жизни я не говорила, что «бедная и несчастная». Я лишь ответила на досудебную претензию, что мы переходим в другую школу, в том числе по причине потери кормильца. Мне нужно думать о заработке, собственном развитии, чтобы я могла кормить семью. Я не могу постоянно заниматься фигурным катанием. Такси премиум я не заказываю и в принципе не понимаю, какое отношение имеет мой бюджет к делу. Люди еще раз хотят получить сумму денег, которую они уже получили. Даже если у меня дома стояли бы мешки с деньгами — почему я должна ее заплатить? — сказала Парсегова «СЭ».

Суд состоится 17 июля.

Полностью интервью Натальи Парсеговой читайте на сайте «СЭ».

Фигурное катание
Арина Парсегова
Евгений Плющенко
Яна Рудковская
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