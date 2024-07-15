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Фигурное катание

Сегодня, 08:30

Мама фигуристки Парсеговой пожаловалась на травлю со стороны одногруппников из «Ангелов Плющенко»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Александр Чурилин
Ответственный секретарь
Арина Парсегова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Мама фигуристки Арины Парсеговой Наталья, на которую «Ангелы Плющенко» подали иск на 1,9 миллиона рублей, рассказала «СЭ» о давлении со стороны Людмилы Сарновской, у которой в академии занимаются три ребенка.

Яна Рудковская обвинила Парсегову в нарушении условий договора — дочь Натальи ушла в группу Этери Тутберидзе до завершения контракта. Парсегова-старшая объясняет уход в том числе травлей.

— Нахождение в «Ангелах Плющенко» параллельно усложнял еще один момент. Арина на протяжении всего периода обучения подвергалась травле со стороны одной из семей, которая там и по сей день. Находиться без законных представителей на территории, на мой взгляд, для дочери не представлялось возможным. Это было небезопасно — с психологической точки зрения, да и физической. Моего ребенка хотели вышвырнуть из зала, потому что, по мнению одной из мам, она не должна была там тренироваться вместе с ее ребенком. Мне приходилось своим телом закрывать проход. Человек, который хотел это сделать, — Людмила Сарновская.

— У вас есть понимание, почему это происходило?

— Это надо спросить у другой стороны, я повода не давала. По-видимому, у нее с руководством академии какие-то особые отношения, три ребенка занимаются там.

Собственно, с Яной Александровной я познакомилась лично тоже из-за этой семьи. Когда меня оклеветали, в том числе с помощью одного из людей в администрации академии.

— Вы не про слухи о вашей связи с Сергеем Розановым?

— Именно. У меня семья 16 лет, венчанный брак, двое детей, мы принимали серьезное решение о переезде в Москву ради спорта ребенка. Моя семья точно не давала повода себя оговорить. Не было доказательств, не было даже такого, чтобы мы просто вместе куда-то отошли — я всегда была с ребенком, да и Сергей Александрович первое время вообще со мной не здоровался и все вопросы решал только с мужем. Но это не помешало грязным сплетням расползтись по интернету.

Я сказала Яне Александровне, что планирую пойти в органы и написать заявление о клевете. Она меня успокоила, сказала, что подобная ситуация с этими людьми не впервые и что им будет вынесено последнее предупреждение, попросила дать самой урегулировать ситуацию. В итоге это превратилось в постоянную историю. Каждый раз, когда я просила у нее решить проблему, мне обещали, что надо войти в положение той мамы. Но я же не обязана это делать. Сарновская благодаря своей дружбе в администрации имела доступ к нашим документам, устраивала истерики — по поводу постов об Арине в соцсетях академии, предоставления гостиничного номера, шитья нового платья... В школе даже проходило собрание по поводу травли, и та самая знакомая в присутствии руководства сказала, что Людмила одержима моим ребенком. А от такого человека можно ожидать всего, — объяснила Парсегова.

Суд состоится 17 июля.

Полностью интервью Натальи Парсеговой читайте на сайте «СЭ».

Фигурное катание
Арина Парсегова
Евгений Плющенко
Яна Рудковская
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