Мама фигуристки Парсеговой рассказала, как Плющенко выпускал травмированную дочь на тренировку

Мама фигуристки Арины Парсеговой Наталья, на которую «Ангелы Плющенко» подали иск на 1,9 миллиона рублей, в интервью «СЭ» рассказала о тренировках своей дочери с Евгением Плющенко. По словам Натальи, двукратный олимпийский чемпион выпускал Парсегову на лед после травмы вопреки ее желанию.

— Последней каплей стала ситуация в конце апреля 2023 года. Арина вышла на дополнительную тренировку и травмировала связку в день «Битвы школ». Решили выступать — выступила плохо. Проходит несколько дней, нога отекает. В академии объявляют о майском интенсиве, на который я не записываюсь. Яна Александровна спрашивает: «А почему вы не записались?» Я ответила, что Арина травмирована. Мне ответили: «Ничего страшного. Пускай выходит и скользит». Я могла ослушаться, но это был бы конфликт.

Мы пошли скользить. В какой-то момент приходит Евгений Викторович, надевает на нее грузы и отправляет прыгать каскады с двойными. Я попыталась поспорить, но мне сказали, что все в пределах нормы. У окна с видом на лед я наблюдала историю, как ребенок усугубляет ситуацию с травмой, причем никто ей не помогает — она одна. Сижу, рыдаю и не вижу в этом смысла.

— Слушайте, ну разве это не нормально для фигурного катания? Это же спорт, вам ответят, что во всех школах тренируются с травмами.

— Я такого не видела. И в любом случае родитель вправе сам решать, тренироваться ли с травмой его несовершеннолетнему ребенку. И когда через год в группе Этери Тутберидзе произошла схожая ситуация, то Арину вынесли на руках, сопроводили до личного автомобиля. Никто ее не принуждал тренироваться.

После того случая мы написали Сергею Викторовичу Дудакову. Нас никто не звал, мы попросили о шансе вернуться. Другим вариантом было бы закончить. В группе Этери Георгиевны я могу оставить ее на катке с уверенностью, что ей ничего не угрожает, и перевести в школу через дорогу, — сказала Парсегова «СЭ».

«Ангелы Плющенко» обвинили Парсегову в нарушении условий договора — дочь Натальи ушла в группу Этери Тутберидзе до завершения контракта. Суд состоится 17 июля.

Полностью интервью Натальи Парсеговой читайте на сайте «СЭ».