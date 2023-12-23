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Фигурное катание

Сегодня, 18:33

Мама Костомарова: «Дома я могла плакать, а при нет — нет. Ему больно будет»

Ана Горшкова
Корреспондент
Роман Костомаров и Татьяна Навка.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Мама олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова Валентина призналась, что старалась не плакать при сыне, когда он был в больнице.

«Дома я могла плакать и рыдать. Я его не видела, когда он попал в больницу. С ним были Оксана и Денис. Я пришла к нему уже в конце февраля. Когда я пришла, меня немного тряханула, мне дали что-то немного выпить. Я не плакала. Потому что он будет смотреть, как мама плачет. Это позор мне. Ему больно будет. Главное, что он здесь рядом, я могу его видеть, трогать, целовать», — сказала Валентина в эфире «Первого канала».

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.

Фигурное катание
Роман Костомаров
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