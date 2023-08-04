Мама Самоделкиной — о возможной смене гражданства: «Было бы очень интересно послушать комментарий нашей федерации»

Мама российской фигуристки Софьи Самоделкиной Марина прокомментировала «СЭ» новость о том, что ее дочь может сменить спортивное гражданство и выступать за Казахстан.

«Вы знаете, я ничего не могу вам сказать, вы знаете по каким причинам, вам нужно в федерации спрашивать. Мне было бы очень интересно послушать комментарий нашей федерации. Думаю, что после официальной публикации (комментариев федерации. — Прим. «СЭ») я смогу вам что-то сказать. Спасибо за понимание», — сказала Марина Самоделкина «СЭ».

Ранее «Р-Спорт» со ссылкой на источник сообщил, что фигуристка планирует выступать за Казахстан.