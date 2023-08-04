Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 13:34

Мама Самоделкиной — о возможной смене гражданства: «Было бы очень интересно послушать комментарий нашей федерации»

Микеле Антонов
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
Софья Самоделкина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Мама российской фигуристки Софьи Самоделкиной Марина прокомментировала «СЭ» новость о том, что ее дочь может сменить спортивное гражданство и выступать за Казахстан.

«Вы знаете, я ничего не могу вам сказать, вы знаете по каким причинам, вам нужно в федерации спрашивать. Мне было бы очень интересно послушать комментарий нашей федерации. Думаю, что после официальной публикации (комментариев федерации. — Прим. «СЭ») я смогу вам что-то сказать. Спасибо за понимание», — сказала Марина Самоделкина «СЭ».

Ранее «Р-Спорт» со ссылкой на источник сообщил, что фигуристка планирует выступать за Казахстан.

Фигурное катание
Софья Самоделкина
4
0
Читайте также
Тела пропавших две недели назад мужчины и женщины нашли под Иркутском
Минобороны сообщило о попытке атаки ВСУ на военно-морскую базу Новороссийска
На Урале двое мужчин избили девушку из-за голубых волос
Как российская вакцина от Эболы поможет Африке в борьюе с новыми вспышками: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарасова — о возможном выступлении Самоделкиной за Казахстан: «Не обидно, что можем упустить. Талантом не считаю»

Федерация фигурного катания России не собирается отпускать Самоделкину в Казахстан