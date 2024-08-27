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Допинг

Сегодня, 14:50

Мама дисквалифицированной фигуристки Горобченко: «Ангелы Плющенко» тут ни при чем»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Мама фигуристки Варвары Горобченко Светлана в разговоре с «СЭ» опровергла связь наказания с работой тренерского штаба «Ангелов Плющенко».

17-летнюю фигуристку из Волгоградской области дисквалифицировали на пять лет, в пробе нашли мельдоний и сибутрамин. В СМИ ее представляли подопечной Евгения Плющенко и Юлии Липницкой, она также фигурировала в протоколах международных соревнований как представительница данной школы.

— Везде про Варвару пишут как про фигуристку «Ангелов Плющенко». Вы действительно туда перешли и катались в группе Юлии Липницкой?

— Нет, это не так. Мы числились в Волгограде, в Спортивной школе по зимним видам спорта, нашим официальным тренером была Светлана Хаблова. В «Ангелах Плющенко» мы были на сборах на коммерческой основе. Когда у нас забрали пробу — это произошло на соревнованиях на призы президента ФФКМ в апреле 2023 года, — нам объяснили, что соревнования под эгидой федерации и государства для нас закрыты. В волгоградской школе нас перевели в платную группу, на коммерцию, а в соревнованиях мы участвовали, в которых могли, — не под эгидой ФФККР, там, где они проводятся на взносы. Поэтому я не могу понять, откуда такая шумиха на тему «Ангелов Плющенко». Мы туда впервые приехали в 2022 году, но приезжали наездами: месяц там — месяц здесь. Соревнования все были в Волгограде, мы туда ездили.

Только я сопровождала свою дочь, в том числе на соревнованиях, где брали пробы. Мы, кстати, на том турнире набрали 109 баллов, а на предыдущем — на 15 больше. Прекрасно видно, что эти препараты ей не нужны. Она чувствовала тогда дискомфорт. Возможно, из-за тех самых случайно попавших препаратов.

Вы же, наверное, позвонили из-за того, что все говорят про «Ангелов Плющенко»? Весь сыр-бор из-за этого? Варя максимум в десятку входила на всероссийских соревнованиях.

— Ну, отрицать не буду.

— Здесь они совершенно ни при чем. В этот момент именно я же была с дочерью. Естественно, никогда на сборах у Плющенко нам никто не говорил: «Выпей такое лекарство, вам поможет». Не знаю, как можно здесь обвинять тренеров академии.

 
Варвара Горобченко. «Ангелы Плющенко» тут ни при чем". Мама дисквалифицированной фигуристки Горобченко — о несправедливости

 

Фигурное катание
Евгений Плющенко
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