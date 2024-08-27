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Фигурное катание

Допинг

Сегодня, 14:05

Мама дисквалифицированной фигуристки Горобченко: «РУСАДА не представило никаких доказательств приема препаратов»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Мама фигуристки Варвары Горобченко Светлана в интервью «СЭ» выразила недовольство решением дисквалифицировать на пять лет 17-летнюю спортсменку. В пробе Горобченко нашли мельдоний и сибутрамин.

— Апеллировать я не буду, потому что вся эта история была очень травматична для моего ребенка, продолжать ее не хочется, это нанесет лишь травму сильнее. Тем более в РУСАДА вообще не учитывали, что она несовершеннолетняя, защищенное лицо. То есть сама она не могла ничего по своей инициативе сделать.

Мы предоставляли документ, что это не она, а другое лицо принимало препараты и случайно попали следы. Но почему-то приняли сторону Валерии Сергеевны Герман из РУСАДА, которая вела расследование. Никаких доказательств, что у Вари были эти таблетки, она не представила. Просто говорила: такого, как вы говорите, быть не могло. Чисто эмоции. Никаких документов, не был проведен опрос спортсменов, которые были с Варей в одном зале на соревнованиях, в одной комнате, по сути, в поезде, в котором все ехали на соревнования. Они могли бы сказать, что никогда при ней не было никаких таблеток, что она была против их приема.

— Но что-то помимо пробы должны же были представить в ответ на ваши доводы.

— Герман рыскала по соцсетям, выкидывала то, что ей не нужно, оставляла только то, что нужно. Например, она приводила видео, что, мол, Варя хотела похудеть, показывала коктейли, каши, которые дочь якобы собиралась со мной есть. На самом деле она их не ела, более того — на одном из видео Варя достает бутылку «Омега-3» и говорит: «Я не буду пить это, я не пью таблетки». Почему-то эту фразу из ролика как раз убрали. Отдел расследований пришел к однозначному выводу, что виновата я, а не дочь. Это не устроило Герман, она сделала опять все по-своему, поэтому заседание оттягивалось на долгий срок.

Моя дочь в принципе не пьет таблетки, не лезут они в нее, организм такой. Только растворы ей давала. Поэтому Варе нанесли большую травму, она знает, что ничего никогда не пила, что произошла несправедливость в чистом виде. И подавать апелляции я не буду — пусть она это забудет и оставит позади. Дальше я не пошла только из-за ее морального состояния. Карьеру мы и так закончили полгода назад, теперь надо учиться в институте, — сказала Горобченко.

Варвара Горобченко. «Ангелы Плющенко» тут ни при чем". Мама дисквалифицированной фигуристки Горобченко — о несправедливости
Фигурное катание
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