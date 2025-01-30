Маравилла заявил, что на борту упавшего в США самолета было 14 фигуристов

Американский фигурист Джон Маравилла рассказал, что на борту самолета, потерпевшего крушение в США, находились 14 фигуристов.

Ранее Маравилла в соцсетях рассказал, что мог находиться в упавшем самолете, но его не пустили на борт.

«Чувствую себя оцепеневшим, это безумие. К счастью, это был не мой самолет, но я знаю несколько фигуристов, тренеров и семей, которые были в том самолете... Я не хочу называть имен, но в самолете было около 14 фигуристов, не считая их родителей, и несколько тренеров», — цитирует Маравиллу РИА «Новости».

30 января пассажирский самолет, вылетевший из Уичито, потерпел крушение недалеко от Вашингтона, столкнувшись с военным вертолетом. После столкновения оба борта упали в реку Потомак.

На борту самолета находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа. Ранее спортивный агент Ари Закарян сообщил, что в самолете могли находиться несколько фигуристов и тренеров по фигурному катанию.