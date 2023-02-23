Каташинская — о Трусовой: «Она начала чувствовать себя раскрепощеннее»

Трехкратная чемпионка мира по спортивным танцам Марина Каташинская рассказала о прогрессе в хореографии серебряного призера Олимпийских игр в Пекине Александры Трусовой.

«В принципе Саша и до этого была очень талантливой и показывала хорошую пластику. Я думаю, здесь сыграла такая составляющая, как получать наслаждение от того, что ты делаешь. До тех пор, пока она шла по заданному пути и не развивала в себе дополнительно различные навыки, она не испытывала никакого наслаждения от происходящего, потому что не могла погрузиться в процесс. Я думаю, когда эта практика вошла в регулярную основу, она начала чувствовать себя раскрепощеннее и действительно погружаться в танец», — приводит «Чемпионат» слова Каташинской.

Более полугода назад Трусова начала заниматься стрип-пластикой.

18-летняя фигуристка является бронзовым призером чемпионата мира, двукратным бронзовым призером чемпионата Европы, бронзовым призером финала «Гран-при». В 2022 году Трусова заняла второе место на Олимпиаде в Пекине.