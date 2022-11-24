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Фигурное катание

24 ноября, 14:13

Марина Зуева назвала Юдзуру Ханю последователем Такахаси

Виктория Кравченко
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Известный тренер по фигурному катанию Марина Зуева поделилась мнением о японце Юдзуру Ханю.

«Как и Такахаси. Просто Дайсуке был первым, кто завоевал олимпийскую медаль для Японии, кто выиграл чемпионат мира, кто принес большую славу стране и огромную популярность японскому фигурному катанию. Юдзуру в этом контексте — последователь. Он может быть сильнее, титулованнее, прекраснее во всех отношениях, но все равно в сознании огромного числа людей он второй после Такахаси. А первый — он всегда первый», — цитирует Зуеву RT.

Ханю — двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, чемпион четырех континентов, четырехкратный победитель финала «Гран-при» и шестикратный чемпион Японии.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1077986-zueva-hanyu-olimpiada
Дайсуке Такахаси
Марина Зуева
Юдзуру Ханю
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