Маринин поддержал участие Плющенко и Ягудина в чемпионате по шоу-программам

Олимпийский чемпион, фигурист Максим Маринин ответил на вопрос «СЭ» о турнире шоу-программ, анонсированном федерацией на 18-19 марта. В нем смогут поучаствовать фигуристы, завершившие карьеру.

— В марте состоится турнир шоу-программ. Может, тряхнете стариной, выйдете на лед? И насколько вообще важно, чтобы в нем поучаствовали не только действующие лица, но и Плющенко и Ягудин? Или Медведева и Загитова?

— Да, трясти уже нечем, только если стариной (смеется). В таких турнирах работают законы шоу-бизнеса. Противостояние Ягудин — Плющенко — это целая эпоха и драма. Об этом знают и помнят все, кто хоть как-то связан с фигурным катанием. Наблюдать за двумя этими выдающимися одиночниками на льду будет праздником для зрителя.

Драма Загитова — Медведева — тот же жанр. Минимальный разрыв. Женя каталась в Пхенчхане последней, но не хватило совсем чуть-чуть. Алина была великолепна и безупречна и оставила яркий след в истории той Олимпиады.

Насчет себя у меня нет иллюзий. Мы трудяги. С Таней [Тотьмяниной] мы цеплялись за лучшую жизнь с помощью спорта. Наш путь не на поверхности, он далеко за кадром. Это что-то личное и не такое яркое. Поэтому я бы не хотел выходить на такие старты. Всему свое время. Когда надо было, мы откатались и сделали свое дело. Лично у меня реально уже нет здоровья на все это и интереса, это точно, — признался Маринин.