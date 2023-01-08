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Фигурное катание

Сегодня, 09:45

Маринин сравнил катание Валиевой с «общением с Творцом»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российский фигурист, олимпийский чемпион Турина-2006 Максим Маринин в разговоре с «СЭ» высказался о катании Камилы Валиевой.

— Разрешите я вас спрошу про двух личностей отдельно. Первая — Камила Валиева. С одной стороны, соревнуется после тяжелейшей Олимпиады, с другой — я часто читаю: «Чего она постоянно смеется?» Наверное, это тоже какое-то проявление изменений в психологии.

— Непростая тема. То, что она продолжила кататься, рассказывает свою историю на льду в произвольной программе, восстановила практически спортивную форму при интенсивном росте, говорит только о ее сильном характере. Именно это не оставляет равнодушным никого. Мы любим спортсменов не только за титулы, но и за то, что они делают вещи, которые остальным не под силу. Любой талант, особенно такой, как Валиева, — это как общение с Творцом, который вдохнул дар в эту девочку. В этом сезоне она снова заставила говорить о себе, и это прекрасно! А то, что она все время смеется... А что ей делать? Горевать, что ли? Она молода и красива, нет причин для грусти. Все впереди, и жизнь прекрасна. Уверен, что все у нее будет хорошо.

Камила Валиева. «Валиева все время смеется? У нее нет причин для грусти, ей горевать, что ли?» Маринин — о наших одиночницах и катании в минус 20

Фигурное катание
Камила Валиева
Максим Маринин
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«Валиева все время смеется? У нее нет причин для грусти, ей горевать, что ли?» Маринин — о наших одиночницах и катании в минус 20
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Олимпийский чемпион Маринин предупредил о потерях среди российских фигуристов