Бутырская: «Это странный поступок Трусовой. Попробует еще раз, потом, наверное, вернется обратно»

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на новость об уходе российской фигуристки Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе.

«Если это правда, то, лично у меня, нет понимания, когда уходишь от тренера, у которого добиваешься самых высоких результатов. Самое интересное, что один раз уже попробовала, не получилось, вернулась туда же. Честно, у меня, как у спортсменки, нет понимания. Наверное, это странный поступок Трусовой. Я верю, когда у нее была ситуация и она перешла к Плющенко. Она уже сходила один раз, поняла, что там не очень, надо обратно возвращаться. У спортсменов бывают такие периоды, когда надо что-то поменять, должен быть эмоциональный подъем. Но у нормального спортсмена это происходит не так часто, это продуманно и ведет к очень хорошим результатам. Но когда от одного к другому и обратно, а потом еще раз, я не понимаю. Пускай сходит, попробует еще раз, потом, наверное, вернется обратно», — сказала Бутырская «СЭ».

Ранее появилась информация, что серебряный призер Олимпийских игр 2022 года фигуристка Александра Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе к тренеру Светлане Соколовской.

В сезоне-2020/21 Трусова занималась в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, после чего вернулась к Тутберидзе.