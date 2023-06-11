Бутырская — о решении ISU продлить отстранение россиян: «Будем как-то выкручиваться»

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская прокомментировала «СЭ» решение Международного союза конькобежцев оставить в силе отстранение россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой.

«Новость не из приятных, потому что многие все-таки надеялись, что ISU вернет наших спортсменов на международные соревнования. У фигуристов очень короткая спортивная жизнь, поэтому жалко, что ребята пропускают, возможно, лучшие годы своей международной карьеры. Тем не менее, прошедший сезон все равно был интересным. Уверена, что наша Федерация будет продолжать поддерживать и стимулировать наших спортсменов. Важно, чтобы был стимул, ради чего кататься. Будем как-то выкручиваться. Не очень многим хочется видеть наших спортсменов на международных соревнованиях, потому медалей для других не останется», — сказала Бутырская «СЭ».

Сегодня, 11 июня, ISU оставил в силе отстранение россиян от международных соревнований.

В марте 2022 года ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от турниров под эгидой организации.

Весной 2023 года исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать спортсменов из России и Белоруссии, не поддерживающих СВО, к соревнованиям в нейтральном статусе.