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Фигурное катание

Сегодня, 17:56

Мария Петрова: «Я согласна с четверными прыжками, но не в десять лет»

Алина Савинова
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Чемпионка мира в парном катании Мария Петрова рассказала, что думает о четверных прыжках у маленьких фигуристок.

«Им не надо так рано прыгать четверные. Они не пропрыгают столько. Это тяжело невероятно. Не потому что они не смогут физически, а потому что могут возникать травмы. Пять лет прыгать четверные, выступать и выигрывать, и прыгать-прыгать-прыгать... Это же любой организм износится. Мне кажется, наших девочек надо поберечь как-то. Я согласна с четверными, но, может быть, не в десять лет. Постепенно к этому идти. Понятно, что к 17 можно все это растерять и никогда не запрыгать», — приводит «Чемпионат» слова Петровой.

Петрова выступала в парном катании с Алексеем Тихоновым. Они являются чемпионами мира и двукратными чемпионами Европы.

Источник: https://www.championat.com/figureskating/news-5057579-ya-za-chetvernye-no-ne-v-desyat-let-mariya-petrova-ob-ultra-si-u-yunyh-figuristok.html
Фигурное катание
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