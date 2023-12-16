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Фигурное катание

Сегодня, 19:12

Захарова: «История Костомарова — символ веры и надежды для тех, кто их потерял»

Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров стал символом веры и надежды для людей.

«Когда в январе 2023 года пошли новости, что Роман находится в тяжелом состоянии, я не давала этой истории никаких шансов. Потом я увидела кадры, которые облетели весь мир, где Роман тренируется на тренажерах. В эту самую минуту я попросила Дениса Проценко передать этому человеку аудиофайл, который я наговорила. Через час Роман мне позвонил, мы говорили долго. Это история про то, что люди становятся символами веры и надежды для тех, кто их потерял. Это человек-миссия. За это Роман Сергеевич тебе — огромное спасибо! Когда начинаешь сомневаться, есть ли в тебе силы, я всегда вспоминаю эти кадры. Ты доказал и будешь доказывать, что может быть по-другому!» — сказала Захарова в эфире «Первого канала».

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.

В ноябре Костомаров заявил, что впервые выйдет на лед в коньках в рамках ледового шоу Ильи Авербуха. Гала-концерт состоится в Москве 17 декабря.

Фигурное катание
Роман Костомаров
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