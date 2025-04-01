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Фигурное катание

1 апреля, 19:16

Марк Кондратюк обошел Илью Малинина по величине призовых в сезоне-2024/25

Марк Кондратюк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российский фигурист Марк Кондратюк обошел чемпиона мира по фигурному катанию, американца российского происхождения Илью Малинина по величине призовых в сезоне-2024/25.

Согласно данным издания Forbes, Кондратюк заработал 11,5 миллиона рублей и стал лидером среди российских фигуристов. Заработок Малинина за сезон-2024/25 составил 125 900 долларов (10,7 миллиона рублей).

Малинин занял пятое место в списке иностранных фигуристов с самыми высокими призовыми в сезоне-2024/25. На первой строчке — пара Рику Миура/Риюти Кихара, заработой которой составил 171 700 долларов (14,4 миллиона рублей).

Российские фигуристы отстранены от участия в международных турнирах с марта 2022 года.

Михаил Шайдоров, Илья Малинин и&nbsp;Юма Кагияма.Фигуристы из Казахстана и США поздравили друг друга на русском. Итоги еще одного ЧМ без России

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Илья Малинин
Марк Кондратюк
Фигурное катание
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